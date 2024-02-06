Казахстан: Токаєв призначив нового прем’єра через день після відставки попередника

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення прем’єр-міністром країни Олжаса Бектенова.



Раніше у вівторок депутати надали свою згоду на призначення Бектенова прем’єром, його кандидатуру висунула правляча партія «Аманат». Загалом за Бектенова проголосували 69 депутатів, утрималися 7, передає Казахська служба Радіо Свобода.



43-річний Бектенов із квітня 2023 року обіймав посаду керівника адміністрації президента. У різні роки він працював головою антикорупційного відомства, у міністерстві юстиції та столичному акіматі (держадміністрація - ред).



5 лютого президент Казахстану підписав указ про відставку уряду, який із січня 2022 року очолював Аліхан Смаїлов. Із чим було пов’язане це рішення, у документі не уточнювалося.