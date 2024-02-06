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Казахстан: Токаєв призначив нового прем’єра через день після відставки попередника

Новий прем’єр Казахстану Олжас Бектенов до цього обіймав посаду керівника адміністрації президента
Новий прем’єр Казахстану Олжас Бектенов до цього обіймав посаду керівника адміністрації президента

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення прем’єр-міністром країни Олжаса Бектенова.

Раніше у вівторок депутати надали свою згоду на призначення Бектенова прем’єром, його кандидатуру висунула правляча партія «Аманат». Загалом за Бектенова проголосували 69 депутатів, утрималися 7, передає Казахська служба Радіо Свобода.

43-річний Бектенов із квітня 2023 року обіймав посаду керівника адміністрації президента. У різні роки він працював головою антикорупційного відомства, у міністерстві юстиції та столичному акіматі (держадміністрація - ред).

5 лютого президент Казахстану підписав указ про відставку уряду, який із січня 2022 року очолював Аліхан Смаїлов. Із чим було пов’язане це рішення, у документі не уточнювалося.

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