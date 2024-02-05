Уряд Казахстану пішов у відставку, Токаєв призначив в.о. прем’єр-міністра

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду і призначив Романа Скляра виконувачем обов’язки прем’єр-міністра. Про це повідомляє пресслужба лідера центральноазіатської країни.



Згідно з президентським указом, уряд продовжуватиме виконувати свої обов’язки до затвердження нового складу Кабінету міністрів. Причини такого кроку не вказуються. Указ набув чинності одразу після його підписання.

Раніше було заплановано, що 7 лютого Токаєв головуватиме на засіданні уряду, присвяченому економіці багатої на нафту колишньої радянської республіки.