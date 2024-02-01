Скульптуру Назарбаєва відправили на склад – Національний музей Казахстану прибрав її з експозиції

Національний музей Казахстану прибрав з експозиції памʼятник колишньому президенту Нурсултану Назарбаєву, встановлену у 2018 році, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

Памʼятник Назарбаєву стояв у залі на першому поверсі, наразі він перебуває на складі, розповіла речниця музею.

За памʼятником було встановлено плиту, на якій латинською мовою написано: «Моя мрія – щоб Казахстан був вічною країною. Час пройде, люди підуть. Але незалежність залишиться». Наразі цю плиту закрили цифровим екраном.

У цьому залі розміщувалися три картини. Центральне місце у триптиху мала картина з фігурою Назарбаєва на повен зріст. Як повідомили в музеї, зараз картину з першим президентом країни перенесли до зали «Незалежність».

Впродовж останніх кількох років у Казахстані стали активно позбавлятися згадок про першого президента та його памʼяток. Восени 2022 року в Казахстані виключили День першого президента зі списку державних свят та повернули столиці назву Астана – замість «Нурсултана», на честь Назарбаєва.

У січні 2023 року Конституційний суд Казахстану визнав таким, що втратив чинність, закон «Про першого президента – Єлбаси». У ухвалі суду сказано, що після внесення в червні 2022 року змін до Конституції немає правових підстав для збереження закону про першого президента: із Конституції були виключені всі згадки про роль і статус Назарбаєва, включно з титулом «Єлбаси» («лідер нації»). Через місяць президент Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який скасовує закон про першого президента.