В Астані з території університету оборони прибрали пам’ятник Нурсултану Назарбаєву

В Астані з території Національного університету оборони прибрали пам’ятник колишньому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву, повідомляє Казахська служба Радіо Свобода.

Пам’ятник Назарбаєва у військовій формі відкрили у 2020 році до його 80-річчя.

Рішення про демонтаж не було опубліковане у відкритих джерелах. Міноборони Казахстану 12 січня заявило, що пам’ятник вирішили перемістити до будівлі військово-історичного музею збройних сил. У відомстві послалися на указ, що вийшов наприкінці минулого року, згідно з яким із назви військового університету зникло формулювання «імені першого президента Республіки Казахстан – Єлбаси» (цей титул був раніше закріплений за Назарбаєвим). Через це пам’ятник Назарбаєву вирішили прибрати.

Зараз він – на тимчасовому зберіганні в одному із приміщень оборонного відомства.

Восени 2022 року в Казахстані виключили День першого президента зі списку державних свят і перейменували столицю на Астану.

У січні 2023 року Конституційний суд Казахстану визнав таким, що втратив чинність, закон «Про першого президента – Єлбаси». В ухвалі суду було сказано, що після внесення змін до Конституції у червні 2022 року в Основному законі немає правових підстав для збереження закону про першого президента: із Конституції були виключені всі згадки про роль і статус Назарбаєва, включаючи титул «Єлбаси» («лідер нації»).

У лютому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який скасовує закон про першого президента. Цей документ гарантував Нурсултану Назарбаєву, зокрема, абсолютний імунітет від переслідування і недоторканність майна його і його сім’ї.

Назарбаєва також позбавили звання «почесний сенатор» і закрили його канцелярію, яка фінансувалася за рахунок бюджетних коштів.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку в березні 2019 року. Він керував країною майже 28 років. При цьому відставка була по суті формальною: Назарбаєв зберіг за собою посади голови Асамблеї народу Казахстану і голови Ради безпеки, а тому продовжував значно впливати на політику держави.

У січні 2022 року масові протести у великих містах Казахстану проти влади Назарбаєва переросли в заворушення і сутички демонстрантів із поліцією й армією. Після цього експрезидент втратив свої позиції, його соратники і родичі позбулися офіційних і бізнес-посад, а деякі були ув’язнені.