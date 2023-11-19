Казахстан: неофіційна дружина Назарбаєва змогла створити багатомільйонний бізнес

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв міг мати двох неофіційних дружин, і одна з них, Гульнара Ракішева, яка працювала звичайною бортпровідницею, зуміла створити багатомільйонний бізнес. Про це у своєму розслідуванні пише казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик.

Вперше про Гульнару Ракішеву у своїй книзі «Хрещений тесть» згадав колишній зять Назарбаєва, нині покійний Рахат Алієв, коли пішов із влади. У книзі Алієв пише, що стосунки дівчини, яка працювала бортпровідницею у державній авіакомпанії «Бүркіт», і глави держави були особливо тісними у 1996 році, коли Ракішевій було 26 років.

Невдовзі після цього, як зазначав Алієв у своїй книзі, Ракішева стала віцепрезиденткою авіакомпанії «Ейр Астана» (на цій посаді вона пропрацювала до 2005 року), а її батько, який служив у Семипалатинському військовому гарнізоні, де відповідав за господарство, обійняв посаду заступника міністра оборони Казахстану з тилового забезпечення.

Автор «Хрещеного тестя» також стверджував, що «друга дружина» Назарбаєва з 2004 року живе з двома дочками в Іспанії. Там, за словами колишнього мера Алмати Віктора Храпунова (у 2018 році суд в Алмати заочно засудив Храпунова до 17 років вʼязниці у справі про розкрадання, отримання хабарів та керівництво організованим злочинним угрупованням), Ракішева стала власницею замку.

Журналісти Радіо Азаттик встановили, що зараз Ракішева може проживати в Казахстані.

Розслідувачі зʼясували, що Гульнара Ракішева володіє або є співзасновницею не менш як чотирьох великих казахстанських компаній та одного благодійного фонду.

«Друга дружина» Назарбаєва значиться співзасновницею компанії Sergio Group, яка керує однойменною мережею магазинів із продажу меблів та посуду іноземних брендів в Алмати та Астані. Річний дохід компанії, за даними журналістів, становить не менш як шість мільярдів тенге (близько 13 мільйонів доларів), а річний фінансовий оборот цього року перевищив 12 мільярдів тенге (близько 26 мільйонів доларів).

Ще одна компанія, що належить, за інформацією розслідувачів, Гульнарі Ракішевій, – це «Фірма Шарм», яка працює у сфері оренди нерухомого майна та надання перукарських послуг. Річний оборот цієї компанії, за даними бази Statsnet, становить близько 100 мільйонів тенге (понад 215 тисяч доларів).

Крім того, Ракішева володіє благодійним фондом «Барис», який, як зауважили розслідувачі, не публікує інформацію про свою діяльність.

Журналісти Радіо Азаттик зазначили, що окрім книги Алієва та інтервʼю Храпунова, немає жодних доказів, які б підтверджували стосунки Назарбаєва та Ракішевої.

Раніше про бізнес-діяльність ще однієї неофіційної «дружини» Нурсултана Назарбаєва Асель Курманбаєвої стало відомо з розслідування «Архів Пандори», здійсненого Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) у 2021 році. Журналісти встановили, що Курманбаєва заробила 30 мільйонів доларів на секретній офшорній угоді, до якої були причетні два близькі до олігарха Назарбаєва – Володимир Ні та Володимир Кім.

Родичі та друзі Назарбаєва згадувалися у попередніх розслідуваннях у звʼязку з витоком офшорних документів. Серед них старша дочка експрезидента Дарига Назарбаєва та її старший син Нуралі Алієв, зять Тимур Кулібаєв, племінник Кайрат Сатибалди та інші.

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після того, як пішов у відставку з посади президента у 2019 році, як і раніше, відігравав ключову роль в управлінні країною. Він очолював Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану.

Після масових протестів у Казахстані в січні 2022 року президент країни Касим-Жомарт Токаєв здійснив кадрові перестановки. Родичі колишнього президента Назарбаєва, а також наближені до нього чиновники стали втрачати свої високі посади у державних структурах та національних компаніях. Водночас у країні розпочався процес «деєлбасизації» – позбавлення згадок про Назарбаєва.