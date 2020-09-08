Правозахисники повідомили про збільшення числа політв’язнів у Казахстані

Шестеро активістів, які утримуються під вартою за різними кримінальними справами, визнані правозахисним експертним співтовариством у Казахстані політичними в’язнями, повідомила 8 вересня у фейсбуці правозахисниця і керівниця неурядової організації «Ар.Рух.Хак» Бахитжан Торегожина.

Так, політв’язнем визнано громадянську активістку з Алмати Санавар Закірову. Вона є авторкою критичних дописів у соцмережах на адресу влади – відбуває вирок у рік позбавлення волі за звинуваченням, яке відкидає.

У списку також є Асхат Жексебаєв, Абай Бегімбет і Кайрат Клишев. Всі троє перебувають під вартою за звинуваченням в участі у забороненій і визнаній владою екстремістською організації.

Активісти Серік Ідиришев і Аскар Ібраєв також названі політв’язнями – засуджені через буцімто участь у забороненій владою організації «Демократичний вибір Казахстану».

Вперше такий список був складений місцевими правозахисниками в 2013 році. Тоді в ньому згадувалися імена шести осіб, пізніше в список були внесені понад пів сотні прізвищ, його склад неодноразово оновлювався. Дехто з політв’язнів вже вийшов на свободу.

Вимога про звільнення політичних в’язнів є лейтмотивом багатьох протестних акцій, що в останні роки періодично проходять в різних містах Казахстану.

Влада Казахстану заперечує існування політв’язнів в країні і відкидає звинувачення в переслідуванні інакодумців та незгодних з її діями.