ЦВК Казахстану озвучила результати парламентських виборів

Центральна виборча комісія Казахстану 12 січня оголосила остаточні підсумки голосування на парламентських виборах.

Необхідний семивідсотковий бар’єр голосів подолали три партії з п’яти, що балотувалися. Лідером стала владна партія «Нур Отан», головою якої є перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, вона набрала 71,09%. «Нур Отан» отримує 76 мандатів у парламенті.

Далі йде партія «Ак жол» із 10,95% голосів, вона отримає 12 мандатів.

Замикає трійку лідерів Народна партія Казахстану, яка заручилася підтримкою 9,10% виборців. Вона отримає десять мандатів у законодавчих зборах.

Вибори в парламент Казахстану пройшли 10 січня (восьмі в історії країни). Вибори в мажиліс – перші після відходу Нурсултана Назарбаєва з посади президента і вступу на посаду Касима-Жомарта Токаєва в 2019 році.

Попри офіційний відхід від влади, Назарбаєв зберігає потужний вплив на політику країни. Він є головою Ради безпеки країни і користується майже необмеженими повноваженнями і недоторканністю як лідер нації.

Єдина офіційно зареєстрована політична партія, яка називає себе опозиційною, Загальнонаціональна соціал-демократична партія оголосила в листопаді, що бойкотувала вибори, заявивши, що в політичному ландшафті Казахстану, як і раніше, домінує «та ж» політична еліта.

Міжнародні спостерігачі не визнавали попередні вибори в Казахстані вільними і чесними, вказуючи на фальсифікацію виборів, репресії проти опозиційних кандидатів і обмеження щодо ЗМІ.