Попередні підсумки виборів у Казахстані: до парламенту проходять три партії

Центральна виборча комісія Казахстану 11 січня оголосила попередні підсумки виборів депутатів парламенту. За даними ЦВК, трьом партіям вдалося подолати 7-відсотковий бар’єр.

За владну партію «Нур Отан» («Світло Батьківщини»), яку очолює експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, проголосували 71,09 відсотка виборців, за провладну Народну партію Казахстану (НПК) – 9,10 відсотка, за «Ак жол» («Світлий шлях») – 10,95 відсотка.

Таким чином, пише казахстанська служба Радіо Свобода, це означає, що партійний склад мажилісу не зазнає змін. «Ак жол» і НПК, дві провладні партії, присутні в нинішньому складі парламенту, в якому більшість місць займають депутати партії «Нур Отан».

Остаточні підсумки виборів депутатів парламенту, що обираються за партійними списками, ЦВК оголосить «після отримання всіх оригіналів протоколів територіальних виборчих комісій», повідомила секретар Центральної виборчої комісії Казахстану Сабіла Мустафіна.

Вибори в мажиліс – перші після відходу Нурсултана Назарбаєва з посади президента і вступу на посаду Касима-Жомарта Токаєва в 2019 році. Попри офіційний відхід від влади, Назарбаєв зберігає потужний вплив на політику країни. Він є головою Ради безпеки країни і користується майже необмеженими повноваженнями і недоторканністю як лідер нації.

Єдина офіційно зареєстрована політична партія, яка називає себе опозиційною, Загальнонаціональна соціал-демократична партія оголосила в листопаді, що бойкотує вибори, оскільки в політичному ландшафті Казахстану, як і раніше, домінує «та ж» політична еліта.

Міжнародні спостерігачі не визнавали попередні вибори в Казахстані вільними і чесними, вказуючи на фальсифікацію виборів, репресії проти опозиційних кандидатів і обмеження щодо ЗМІ.