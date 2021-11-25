У Казахстані помер відомий поет-дисидент Арон Атабек, який був звільнений у жовтні після 15 років за ґратами

У лікарні Алмати у віці 68 років помер поет і дисидент Арон Атабек. Цю інформацію казахській службі Радіо Свобода 24 листопада підтвердила його сестра Разія Нутушева. За її словами, Атабек помер ввечері в одній з лікарень найбільшого міста Казахстану.

Арон Атабек вийшов на свободу 1 жовтня 2021 року, відбувши у казахстанських в’язницях 15 із 18 років терміну позбавлення волі у справі про організацію заворушень під час Шаниракських подій. Атабеку термін, що залишився, замінили на «обмеження свободи». Рішення про заміну невідбутого покарання суд ухвалив у зв’язку з невиліковною хворобою дисидента.

Після звільнення Атабек розповідав, що його вивезли із в’язниці «обманом»: йому не сказали, що його відправляють до Алмати. Сам він не просив про умовно-дострокове звільнення чи заміну покарання, оскільки вважав, що це стане визнанням вини, яку категорично відкидав. Він заявляв, що залишить в’язницю лише після повного виправдання чи відбувши термін до кінця.

Здоров’я, за словами Атабека, він підірвав у в’язниці через побиття, тортури та суворі умови утримання. Через кілька тижнів після звільнення стало відомо, що Атабека доставили в реанімацію через погіршення стану здоров’я на тлі коронавірусної пневмонії. У лікарні він перебував із 20 жовтня.

Ім’я Арона Атабека є у списку політв’язнів, який казахстанські правозахисники ведуть із 2013 року. Атабек також входить до понад 20 осіб, позбавлених волі за політично вмотивованими звинуваченнями, згідно з доповіддю Держдепартаменту США про ситуацію з правами людини в Казахстані.

Західні правозахисники та дослідники вже зажадали від офіційного Нур-Султана «пояснень» після смерті Атабека та закликали до міжнародного розслідування.