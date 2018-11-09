Казахстан: водії автобуса, де згоріли 52 людини, засуджені до 5 років ув’язнення

Міжрайонний суд у кримінальних справах Актюбинської області Казахстану засудив до п’яти років позбавлення волі кожного з трьох водіїв автобуса, в якому згоріли 52 трудових мігрантів з Узбекистану, що їхали в Росію на заробітки. Також за рішенням суду їм протягом семи років заборонено працювати у сфері перевезень.

Також суд 9 листопада засудив до трьох з половиною років позбавлення волі механіка компанії, якій належав автобус, і директора автобусної компанії. Їх взяли під варту в залі суду. Підсудні повинні будуть виплатити рідним загиблих громадян Узбекистану по два мільйони тенге моральних збитків (5400 доларів).

Підсудні раніше відкидали свою провину.

Суд в Актобе почав розглядати справу у вересні.

Трагедія сталася в Актюбинській області на заході Казахстану 18 січня. Із 57 людей, які перебували в транспорті, 52 – загинули.

У МВС Казахстану заявили, що причиною пожежі в автобусі в Казахстані було відкрите вогнище на портативній газовій плиті. Слідчі вважають, що вона використовувалася для опалення в автобусі.

Пізніше з'ясувалося, що старий автобус останній огляд пройшов в серпні 2015 року, і у нього вже два роки як не було ліцензії на нерегулярні пасажирські перевезення.

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