Вибухи на складі боєприпасів в Казахстані: загинули 5 військових, постраждали 90 людей

П’ятеро військовослужбовців загинули і 90 людей зазнали поранень в результаті серії вибухів, викликаних пожежею на військовій базі на півдні Казахстану. Це спонукало міністра оборони країни подати у відставку.

Що стало причиною пожежі 26 серпня на військовому об’єкті в Жамбилській області, де зберігалися вибухові речовини, наразі невідомо. У Міноборони країни не виключають версії підпалу або диверсії.

Міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв казахстанській службі Радіо Свобода заявив, що подав у відставку після інциденту, але остаточне рішення про його майбутнє на цій посаді ухвалюватиме президент Касим-Жомарт Токаєв.

Влада евакуювала сотні людей з околиць і закрила головну трасу, що з’єднує область з найбільшим містом Алмати. Сотні військовослужбовців, поліцейських і медиків мобілізовані на допомогу рятувальникам.

За даними влади, близько 85 відсотків будівель, в основному приватних будинків зазнали пошкоджень ударною хвилею.

У 2019 році в результаті вибуху на складі боєприпасів в сусідній Туркестанській області чотири людини загинули і десятки зазнали поранень.