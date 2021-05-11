Через стрілянину у гімназії в Казані загинули 7 дітей і 2 дорослих – останні дані

Внаслідок стрілянини у гімназії в столиці російського Татарстану Казані, за останніми даними, загинули семеро дітей і двоє дорослих, ще 20 постраждали. Серед загиблих семеро учнів восьмого класу – четверо хлопчиків і троє дівчаток. Одна загибла – вчителька, і ще одна – співробітниця школи.

Раніше російські агентства з посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від 9 до 13 людей.

За повідомленнями, Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею «убивство».

За інформацією російського МВС, у нападника не було спільників, він був один. Йдеться про 19-річного Ільназа Галявієва, його затримали. Повідомляється, що на ім’я хлопця була офіційно зареєстрована зброя.

Президент Росії Володимир Путін доручив переглянути питання щодо правил обігу зброї в країні.

12 травня у Татарстані оголошено днем жалоби.

Збройний напад на гімназію №175 в Казані стався вранці 11 травня. У закладі навчаються понад тисячу дітей і працюють більш ніж пів сотні педагогів.