Оприлюднено півсотні розсекречених документів КДБ про стеження за Радіо Свобода

Українська редакція Радіо Свобода спільно з Центром дослідження визвольного руху та Галузевим державним архівом СБУ публікує 47 документів про те, як Комітет державної безпеки СРСР стежив за радіостанцією протягом майже 30 років.

До колекції увійшли інформаційні записки та спецповідомлення працівників радянської спецслужби на адресу вищого партійного керівництва Союзу. Найбільш ранній документ датований 1965 роком, а останній – 1991-м. У них чекісти повідомляли про тематичне спрямування радіопередач «ворожого голосу», а також доповідали про його редакційний устрій і діяльність журналістів.

«Чому КДБ так прискіпливо стежило за цим радіо? Бо воно повідомляло про несвободу у Союзі. Коли в ефірі говорили про злочини «совєтів», Комітет одразу починав контрзаходи: дискредитацію самої радіостанції або її окремих представників», – зазначає керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак.

Окрім того, що ці матеріали дозволяють нині краще зрозуміти специфіку роботи радянської спецслужби, вони є важливими в контексті розуміння історії Радіо Свобода.

«Завдяки ним ми можемо дізнатися, як саме «ворожий голос» проривав тодішню залізну завісу, що відділяла СРСР від решти цивілізованого світу», – пояснює співавтор проекту, журналістка київського бюро Радіо Свобода Софія Середа.

Розсекречені матеріали демонструють, що українську редакцію особливо цікавили теми дисидентів, репресій, порушення прав і свобод людини в СРСР, переслідування релігійних громад, а також внутрішня і зовнішня політика Союзу загалом. У колекції можна, зокрема, знайти кілька розшифровок тогочасних програм Радіо Свобода.

«Розповідати про демократичні цінності та інститути завжди було одним із аспектів нашої місії. Ця тематика не зникла з матеріалів журналістів Радіо Свобода і донині. Без поваги до прав і свобод громадян існування вільного і демократичного суспільства просто неможливе», – говорить головний редактор київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

«Розсекречені документи КДБ дають змогу зрозуміти, що та інформація, яка поширювалась про Радіо Свобода за часів СРСР і подекуди продовжує поширюватися донині, є штучною вигадкою радянських спецслужб. Цей набір штампів був вигідний пропаганді Союзу з єдиною метою – не допустити демократизації суспільства, яка означала б смерть для репресивного комуністичного режиму», – зауважує директор української редакції Радіо Свобода Мар’яна Драч.

Підготовка та публікація онлайн-колекції «Як КҐБ стежив за Радіо Свобода» з Галузевого державного архіву СБУ стала можливою завдяки підтримці посольства Чеської Республіки в Україні, програми Transition, а також Міжнародного Вишеградського фонду спільно з Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів.

Радіо Свобода є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через Агентство США з глобальних медіа (United States Agency for Global Media). Українська редакція існує з 1954 року. Місія полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою або наразі ще не стала нормою суспільного життя.