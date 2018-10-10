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10 Жовтень 2018, Київ 19:58
Новини | Суспільство

Оприлюднено півсотні розсекречених документів КДБ про стеження за Радіо Свобода

«Розсекречені документи КДБ дають змогу зрозуміти, що та інформація, яка поширювалась про Радіо Свобода за часів СРСР і подекуди продовжує поширюватися донині, є штучною вигадкою радянських спецслужб»

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Українська редакція Радіо Свобода спільно з Центром дослідження визвольного руху та Галузевим державним архівом СБУ публікує 47 документів про те, як Комітет державної безпеки СРСР стежив за радіостанцією протягом майже 30 років.
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«Ворожий голос» Радіо Свобода під прицілом КДБ

До колекції увійшли інформаційні записки та спецповідомлення працівників радянської спецслужби на адресу вищого партійного керівництва Союзу. Найбільш ранній документ датований 1965 роком, а останній – 1991-м. У них чекісти повідомляли про тематичне спрямування радіопередач «ворожого голосу», а також доповідали про його редакційний устрій і діяльність журналістів.

«Чому КДБ так прискіпливо стежило за цим радіо? Бо воно повідомляло про несвободу у Союзі. Коли в ефірі говорили про злочини «совєтів», Комітет одразу починав контрзаходи: дискредитацію самої радіостанції або її окремих представників», – зазначає керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак.

Окрім того, що ці матеріали дозволяють нині краще зрозуміти специфіку роботи радянської спецслужби, вони є важливими в контексті розуміння історії Радіо Свобода.

«Завдяки ним ми можемо дізнатися, як саме «ворожий голос» проривав тодішню залізну завісу, що відділяла СРСР від решти цивілізованого світу», – пояснює співавтор проекту, журналістка київського бюро Радіо Свобода Софія Середа.

Розсекречені матеріали демонструють, що українську редакцію особливо цікавили теми дисидентів, репресій, порушення прав і свобод людини в СРСР, переслідування релігійних громад, а також внутрішня і зовнішня політика Союзу загалом. У колекції можна, зокрема, знайти кілька розшифровок тогочасних програм Радіо Свобода.

«Розповідати про демократичні цінності та інститути завжди було одним із аспектів нашої місії. Ця тематика не зникла з матеріалів журналістів Радіо Свобода і донині. Без поваги до прав і свобод громадян існування вільного і демократичного суспільства просто неможливе», – говорить головний редактор київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

«Розсекречені документи КДБ дають змогу зрозуміти, що та інформація, яка поширювалась про Радіо Свобода за часів СРСР і подекуди продовжує поширюватися донині, є штучною вигадкою радянських спецслужб. Цей набір штампів був вигідний пропаганді Союзу з єдиною метою – не допустити демократизації суспільства, яка означала б смерть для репресивного комуністичного режиму», – зауважує директор української редакції Радіо Свобода Мар’яна Драч.

Підготовка та публікація онлайн-колекції «Як КҐБ стежив за Радіо Свобода» з Галузевого державного архіву СБУ стала можливою завдяки підтримці посольства Чеської Республіки в Україні, програми Transition, а також Міжнародного Вишеградського фонду спільно з Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів.

Радіо Свобода є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через Агентство США з глобальних медіа (United States Agency for Global Media). Українська редакція існує з 1954 року. Місія полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою або наразі ще не стала нормою суспільного життя.

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