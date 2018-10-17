Кремль: теракт розглядають як одну з причин вибуху в Керчі

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що серед можливих причин вибуху в Керчі в анексованому Москвою Криму розглядають теракт.

«Вона (така версія – ред.) розглядається», – цитує Пєскова російська державна агенція новин ТАСС.

За словами речника, Володимирові Путіну «доповіли» про те, що сталося.

За даними російських інформагенцій, щонайменше 10 людей загинули внаслідок вибуху в коледжі в Керчі 17 жовтня, загалом постраждали 50.

Фактична влада анексованого Криму ситуацію не коментувала, даних про загиблих і постраждалих не підтверджувала.

Керченські ЗМІ опублікували фотографії з місця вибуху в Політехнічному коледжі. На них видно вибиті віконні рами і багато автомобілів рятувальників і медиків.

Раніше повідомляли, що причиною вибуху міг бути газ, проте згодом інформаційний центр Національного антитерористичного комітету Росії повідомив, що в коледжі спрацював вибуховий пристрій.