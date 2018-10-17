Вибух у Керчі: ЗМІ повідомляють про загибель 10 людей і 50 поранених

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок вибуху в Керчі в анексованому Росією Криму 17 жовтня, повідомляють російські інформагентства.

В управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії в анексованому Криму цю інформацію поки що не підтверджують.

Агенція «Інтерфакс» із посиланням на джерело в оперативному штабі на місці події повідомляє, що в результаті вибуху «попередньо 50 людей постраждали, з них 10 загинули».

Інше джерело повідомило агентству, що на місце події прибула аварійно-газова служба.

Керченські ЗМІ опублікували фотографії з місця вибуху в Політехнічному коледжі.

На них видно вибиті віконні рами і багато автомобілів рятувальників і медиків.

Офіційної інформації про причини вибуху і кількість постраждалих немає.