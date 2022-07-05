Депутат пояснив, чому ЗСУ не б’ють по Кримському мосту

В України немає відповідних можливостей, щоб завдати удару по Кримському мосту, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода народний депутат України, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«У нас немає можливості долетіти до Кримського мосту. І долетіти має не безпілотник, який несе 10-20 кілограмів. Це серйозний інфраструктурний об’єкт, на який потрібно сотні кілограмів вибухівки, щоб його тільки пошкодити, а щоб знищити, потрібно тонни вибухівки доправити туди», – сказав Роман Костенко.

За його словами, щоб завдати удару по такому об’єкту потрібні ракети, яких в України наразі немає. На думку Костенка, далекобійні ракетні системи могли б стримати агресора.

«На жаль, цих можливостей немає. За стільки років ми не спромоглися побудувати таку зброю стримування, яка б дала можливість не допустити війни, коли ворог знав би, що ми не тільки зможемо обороняти свої території, ми зможемо вражати його інфраструктурні об’єкти, бити колони на його території», – додав Роман Костенко.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що «воєнною необхідністю» України має бути знищення мосту через Керченську протоку.

Нещодавно в районі мосту відбувалися навчання російських правоохоронців. Транспортний перехід через Керченську протоку збудувала Росія. Нині цим мостом вона доправляє у Крим та на інші окуповані території України свої збройні сили, військову техніку, боєприпаси.