Чеська тенісистка Крейчикова виграла Roland Garros, перегравши росіянку

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова виграла один із чотирьох найпрестижніших турнірів сезону – відкритий чемпіонат Франції, або ж Roland Garros, який входить до серії Grand Slam.

У фіналі 25-річна тенісистка переграла в трьох сетах росіянку Анастасію Павлюченкову – 6:1, 2:6, 6:4.

Крейчикова після перемоги згадала в промові легендарну чеську тенісистку, переможницю Вімблдону Яну Новотну. Вона тренувала Барбору майже до своєї передчасної (у віці 49 років) смерті від раку в 2017 році.

Крейчикова має можливість оформити на Roland Garros переможний дубль, адже в неділю вона разом зі співвітчизницею Катериною Синяковою грає парний фінал проти пари Бетані Маттек-Сендс та Іги Швьонтек.