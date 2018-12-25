Актору Кевіну Спейсі висунули обвинувачення в домаганнях до неповнолітнього

Американський актор Кевін Спейсі, двічі лауреат премії «Оскар» і зірка телесеріалу «Картковий будиночок», де він грав президента США, 7 січня постане перед судом за звинуваченням у домаганнях до неповнолітнього і побиття.

Інцидент, про який йдеться, стався в ресторані у Нантакеті, штат Массачусетс, в липні 2016 року.

Прокурори також окремо розглядають твердження про те, що Спейсі в жовтні 2016 року напав і побив чоловіка в Малібу, штат Каліфорнія.

Адвокат Спейсі ситуацію наразі не коментував. А сам актор напередодні суду випустив відео «Я скажу відверто», в якому в образі персонажа Френка Андервуда з «Карткового будиночка» говорить: «Звичайно, дехто повірив усьому і просто затамував подих, щоб почути, як я зізнаюся у всьому. Вони просто вмирають, щоб змусити мене заявити, що все сказане правда, і що я отримав те, що заслужив. Але ви не повірите в найгірше без доказів ? Ви б не поспішили на суд без фактів, чи не так? Звичайно, я не буду платити за те, що я не зробив».

Спейсі став причиною великого скандалу в американській кіноіндустрії в жовтні 2017 року. Тоді актор Ентоні Репп в інтерв’ю порталу BuzzFeed звинуватив його в сексуальних домаганнях. За словами Реппа, інцидент стався в 1986 році, коли йому було 14 років після вечірки вдома у Спейсі. Сам Спейсі спочатку заявив, що не пам’ятає такого випадку, а потім зізнався, що він – гей.

Після цього ще близько 30 чоловіків заявили, що актор до них приставав, а сам Спейсі добровільно був поміщений в лікарню, щоб пройти курс психологічної допомоги і лікування від алкоголізму. Netflix після звинувачень на адресу Спейсі «вбив» його персонажа в телесеріалі «Картковий будиночок» і закрив телешоу. Останній фільм Спейсі, Billionaire Boys Club, який він зняв ще до звинувачень в сексуальному насильстві, провалився в прокаті.