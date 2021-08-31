Нацполіція завершила досудове розслідування щодо підозрюваного в організації кібермережі Avalanche

У Нацполіції України повідомили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в причетності 37-річного мешканця Полтави до діяльності міждержавної злочинної групи, яка створила кібермережу Avalanche.

«У ході досудового розслідування встановлено, що до складу групи увійшли громадяни України, Грузії та Румунії. Avalanche охоплювала складну всесвітню мережу серверів та була розроблена з метою забезпечення осіб, які вчиняли злочини у всесвітній мережі Інтернет, безпечною інфраструктурою доменів, через яку можна розміщувати та розповсюджувати різні типи шкідливого програмного забезпечення, перенаправляти трафік, що надходить із заражених комп’ютерів, і здійснювати махінації з відмивання коштів», – йдеться в поліції.

Повідомляється, що учасники привласнили 721 тисячу доларів.

«Гроші, отримані злочинним шляхом, зокрема 334,5 тисяч доларів, було легалізовано на території України шляхом проведення фінансових операцій через системи інтернет-розрахунків, відкритих на «підставних» осіб. У ході розслідування кримінального провадження та міжнародного правового співробітництва із залученням представників правоохоронних органів України, США, Німеччини, Румунії, Грузії та інших країн діяльність мережі Avalanche було ліквідовано у 2016 році. Тоді ж затримали й організатора», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, саме мешканець Полтави підозрюється в організації мережі.

«У грудні 2016 року Жовтневим районним судом м. Полтави було розглянуто клопотання представника Генеральної прокуратури України про його арешт. В обранні такого запобіжного заходу суд відмовив, після чого підозрюваний зник. Пізніше його було оголошено у міжнародний розшук. У лютому 2018 року хакера, якого розшукували правоохоронці 30 країн світу, кіберполіція затримала у Києві. На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали відкриті іншій стороні», – розповіли в поліції, додавши, що чоловікові інкримінують три статті ККУ, йому може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

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Хакерська мережа Avalanche діяла упродовж семи років. За допомогою Avalanche зловмисники у різних країнах світу розміщували та розповсюджували різні типи шкідливого програмного забезпечення і крали гроші користувачів.