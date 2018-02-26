Розшукуваного у 30 країнах і підозрюваного в хакерстві чоловіка взяли під варту на 60 діб – кіберполіція

У Департаменті кіберполіції Національної поліції України повідомили, що Жовтневий районний суд Полтави ухвалив рішення про взяття під варту на два місяці чоловіка, підозрюваного в хакерстві і розшукуваного правоохоронцями 30 країн світу.

«Організатора міжнародної злочинної платформи #Avalanche взято під варту строком на 60 діб», – йдеться в повідомленні кіберполіції на Twitter-сторінці.

Раніше 26 лютого у поліції повідомили, що підозрюваним є уродженець Росії Геннадій Капканов, якого затримали напередодні в Києві.

За даними правоохоронців, мережа Avalanche функціонувала сім років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці 30 країн. 30 листопада 2016 року поліцейські провели міжнародну спецоперацію з ліквідації цієї кібермережі. Тоді у Полтаві правоохоронці затримали організатора мережі – на той час 33-річного Капканова. Пізніше Жовтневий райсуд Полтави відмовився його арештувати, і підозрюваний зник. Його оголосили в міжнародний розшук.

У поліції також повідомили, що справа щодо мережі Avalanche розглядається також у Німеччині. Там учасників мережі підозрюють у тому, що вони працювали як майданчик для запуску масових глобальних шкідливих атак й управління ними, а також відмивання грошей. У Німеччині, за оцінками експертів, це спричинило збитків на понад шість мільйонів євро.

Загалом, за даними поліції, грошові втрати, пов’язані з кібератаками, проведеними мережею Avalanche, за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.