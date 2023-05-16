Підозрюваного у кіберзлочинах громадянина РФ внесли до списку санкцій США

США внесли в списки санкцій росіянина Михайла Матвєєва, якого звинувачують у кібератаках на критично важливу інфраструктуру. Держдепартамент США оголосив винагороду у розмірі 10 млн дол за інформацію, яка могла б сприяти арешту Матвєєва, йдеться на сайті Мін’юсту США.

За версією звинувачення, Матвеєв, починаючи з 2020 року, брав участь у змові з метою поширення щонайменше трьох варіантів вірусів (Hive, LockBit та Babuk) для атак на критично важливу інфраструктуру в США та по всьому світу, включаючи державні правоохоронні органи, організації охорони здоров’я та школи.

Згідно з обвинувальним висновком, з 21 квітня по 9 травня 2021 року Матвеєв нібито брав участь у змові з метою запровадження Babuk та передачі вимог про викуп. Зокрема, 26 квітня 2021 року Матвеєв та його співучасники використали вірус Babuk проти департаменту поліції у Вашингтоні, погрожуючи розкрити конфіденційну інформацію громадськості, якщо не буде здійснено оплату.

За даними відомства, спочатку вони знаходили вразливі комп’ютерні системи та незаконно отримували до них доступ шляхом злому або купівлі вкрадених облікових даних доступу. Потім вони шифрували і викрадали дані, після чого відправляли повідомлення з вимогою заплатити викуп в обмін на те, що ця інформація ніде не буде публікуватися. Якщо жертви відмовлялися платити, дані публікувалися на сайті, який називають сайтом витоку даних, йдеться в пресрелізі.

«Незалежно від того, чи націлені ці злочинці на правоохоронні органи, інші державні установи або приватні компанії, у тому числі медичні установи, ми будемо використовувати всі наявні у нашому розпорядженні інструменти для переслідування та покарання таких злочинів», – сказав прокурор округу Колумбія Метью Грейвс.

Матвеєв звинувачується у змові з метою передачі вимог про викуп, змові з метою пошкодження захищених комп’ютерів та умисному їх пошкодженні. Йому загрожує понад 20 років позбавлення волі.