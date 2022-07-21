Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про здоров’я Зеленського – Держспецзв’язку

У четвер хакери здійснили кібератаку на українські радіостанції (мережу радіогрупи TAVR Media) та поширили фейк про буцімто проблеми зі здоров’ям у президента України Володимира Зеленського, повідомила пресслужба Держслужби спецзв’язку та захисту інформації.

«Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У компанії TAVR Media повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

На сторінці TAVR Media у фейсбуці повідомляється, що «відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми».

«Інформація про проблеми із здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

До радіогрупи TAVR Media належать 9 радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, «Наше радіо», Radio JAZZ, Classic Radio та «Радіо Байрактар».

Генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін у фейсбуці повідомив, що в ефірах групи радіостанцій «Суспільного» (Українське радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура та 24-ох обласних радіо) все гаразд.

«Ефірне обладнання і софт захищені та з початку війни максимально убезпечені від хакерських атак», – написав Хоркін.

Наразі ніхто відповідальності за кібератаку на себе не взяв.