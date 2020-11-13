У Харкові чоловік погрожує гранатою поліцейським, які прийшли до нього з обшуком

У Харкові близько 9-ї ранку поліцейські прийшли з санкціонованим обшуком до чоловіка, а той вийшов до них з гранатою, від’єднав від неї чеку та погрожує підірвати. Про це повідомляють місцеві правоохоронці.

«На місце виїхали керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління «КОРД», фахівці вибухотехнічного управління поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – мовиться у повідомленні.

В дію введена спеціальна поліцейська операція «Грім».