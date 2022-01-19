Справа ДТП у Харкові: суд подовжив запобіжний захід обвинуваченому підліткові

Червонозаводський районний суд Харкова призначив ще два місяці арешту без права на заставу підлітку, який скоїв смертельну ДТП наприкінці жовтня минулого року. Запобіжний захід подовжено до 19 березня.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, таким чином суд задовольним клопотання прокурора, який наполягав, що обвинувачений може впливати на слідство та свідків, або й втекти.

«Особа неодноразово порушувала законодавство і кримінальне, і саме адміністративне. Не маючи водійського посвідчення, керувала транспортним засобом, доволі зухвало, з великою швидкістю рухаючись по території Харкова», – прокоментував позицію прокуратури у справі прессекретар установи Дмитро Чубенко.

Натомість адвокатка Миколи Харківського Інна Данилова просила про домашній арешт. Її підтримав і сам Микола Харківський.

«Те, що прокурор говорить – є якісь ризики, вони ні на чому не базуються. Принаймні погрожують нам, моїй сім’ї та моєму адвокату, а не комусь іншому», – пояснив свою позицію Харківській у суді.

ДТП сталася 26 жовтня 2021 року. Автомобіль «Інфініті» намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора на одному з проспектів Харкова, та зіткнувся із «Шевроле Авео», водій якої від чисельних травм загинув на місці.

За кермом «Інфініті», за даними слідства, був 16-річний Микола Харківський. У автівці були ще три пасажири. Вони потрапили у лікарню з травмами. Сам Харківський серйозних травм не зазнав, і був затриманий наступного дня.

Під час обрання запобіжного заходу його захист стверджував, що Харківський втратив пам’ять, та не може сказати, чи був за кермом автівки. Згодом підліток визнав провину та почав співпрацювати зі слідством.

Досудове слідство тривало кілька місяців. Було призначено 15 експертиз. За результатами однієї з них, «Інфініті» під час зіткнення рухалося зі швидкістю 180 км за годину.

Також, за даними слідства, Харківський має два протоколи через водіння без прав, та вже відбуває умовний термін покарання. Два роки тому він стріляв із пневматичного пістолета у супермаркеті жінку та її сина. Рішення суду було винесене влітку минулого року.

Нині матеріали справи передано до суду. Її розгляд розпочнуть щойно призначена розподілом суддя вийде з лікарняного. Харківського підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого.

Донька та син загиблого водія «Шевроле Авео» Ігоря Носова подали цивільний позов. Розмір моральної компенсації становить 4 мільйони гривень.