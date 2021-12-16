Шалена швидкість та допити батьків: ДТП з участю підлітків і подробиці харківської справи

ХАРКІВ – Розголошення даних про експертизу – порушення таємниці слідства. Так вважає захист Миколи Харківського. Днями прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко оприлюднив результат автотехнічної експертизи по ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка. За її результатами на момент зіткнення швидкість «Інфініті» сягала 180 кілометрів на годину.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня. За кермом «Інфініті», за даними слідства, перебував 16-річний підліток – Микола Харківський. Значне перевищення швидкості забрало життя водія автівки, з якою зіткнулася його «Інфініті».

Без зупинок на червоне

Момент аварії на проспекті Гагаріна в одному з районів міста зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах, оприлюднених поліцією у вечір ДТП, «Інфініті» на червоне мчить до перехрестя, де зіштовхується зі «Шевроле Авео».

У коментарі начальника слідчого управління Сергія Чижа на місці аварії йшлося про значне перевищення швидкості.

«На даний час швидкість встановлюється. Але попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими – більше ніж 100 кілометрів за годину», – відповів Чиж на запитання журналістів.

Результати автотрощі свідчили про силу удару під час зіткнення. «Інфініті» перетворилася на металобрухт із відірваними колесами. «Шевроле Авео» відкинуло на відстань до 200 метрів. Двигун від неї залишився посеред дороги. А водій автівки загинув на місці.

Троє пасажирів «Інфініті» потрапили до лікарні із забоями, травмами голови та переламами. Сам Микола Харківський, який за даними слідства перебував за кермом, шпиталізації не потребував.

Відповідно до психічного стану підозрюваний міг та може усвідомлювати свої дії та керувати ними

Слідство у справі триває майже два місяці. Слідчі опитують свідків, призначено 15 експертиз. Результати двох з них оприлюднив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Так, за психіатричною експертизою встановлено, що Микола Харківський є осудним.

«Відповідно до психічного стану підозрюваний міг та може усвідомлювати свої дії та керувати ними», – коментує результати дослідження, проведеного за ініціативи слідчих Чубенко.

А от наступною експертизою – автотехнічною – встановлено швидкість, з якою рухався автомобіль під час зіткнення. Її визначили експерти харківського науково-дослідного криміналістичного центру МВС України. За їхніми розрахунками, на спідометрі у момент ДТП значилося 180 кілометрів на годину.

Щоправда зробити покарання більш суворим ці дані не можуть.

«Неповнолітньому повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Чинне законодавство не передбачає посилення кримінальної відповідальності за перевищення швидкості руху», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Дмитро Чубенко.

Від втрати пам’яті до визнання провини

Деталі біографії водія-підлітка майже одразу з’явилися в інтернеті. Цікаві до трагедії з’ясували – Микола неодноразово порушував правила дорожнього руху, та викладав відео з нічними катаннями містом на власній сторінці в інстаграмі.

У поліції підтвердили наявність двох адмінпротоколів за водіння без прав. Останній на момент ДТП ще не встигли навіть розглянути у суді.

А ще в 16-річного водія іномарки виявилася непогашена судимість. Два роки тому він стріляв у жінку і її сина в супермаркеті із пневматичного пістолета. Та прийшла поспілкуватися через нібито образливі чіпляння підлітка до доньки.

Він каже, якщо я дійсно був за кермом – я понесу повну відповідальність

Влітку цього року суд виніс рішення по справі – два роки з умовним терміном покарання у 1 рік. І він ще не завершився.

Миколу Харківського затримали наступного дня після ДТП. Його захисниця Інна Данилова стверджувала – підліток має травму голови, та частково втратив пам’ять. Єдине, що пам’ятає, – удар.

«Він каже, якщо я дійсно був за кермом – я понесу повну відповідальність», – коментувала журналістам Данилова слова свого підзахисного у день обрання запобіжного заходу.

Хоча сам Микола, спілкуючись з журналістами, добре пам’ятав про проблеми з гальмами, та навіть стверджував – почав гальмувати, щойно побачив «червоне».

«На відео видно, навіть по камерах, що я гальмую, а воно не гальмується», – сказав він.

Нині, за словами Інни Данилової, Харківський дав повні покази, співпрацює зі слідством, та 19 листопада визнав провину.

«Він визнає, що він був за кермом автомобіля», – наголошує Інна Данилова.

А от результати експертиз адвокатка не коментує. Каже – не знайома з жодним з результатів досліджень.

Йому на момент вчинення ДТП 16 років було. Особа не може керувати транспортним засобом у такому віці. Він не мав водійського посвідчення

«Не було стадії розкриття доказів. У Кримінальному кодексі є таке поняття – «розкриття доказів». Захист надає свої докази, а прокуратура, слідство, надає власні докази винуватості. Ми знайомимося з доказами та підписуємо протокол про розкриття доказів. Саме цієї стадії юридичної ще не було», – пояснює Інна Данилова.

Повідомлення від речника прокуратури захисниця називає розкриттям таємниці слідства. Каже – залишає за собою право вказати на порушення вже під час розгляду у суді.

Чи мають покарати батьків?

Із перших днів слідства щодо ДТП на Гагаріна правоохоронці вказували – покарання може чекати і на батьків. Йдеться не лише про адмінпротокол, можлива і кримінальна відповідальність.

Батьки не могли не знати, що син кермує автомобілем без водійських прав, вважали у прокуратурі.

«Йому на момент вчинення ДТП 16 років було. Особа не може керувати транспортним засобом у такому віці. Він не мав водійського посвідчення. Батьки мали, повинні були розуміти, скоріш за все, це розуміли, але допускали підлітка до керування автомобілем та всіляко сприяли. Тобто купили цей автомобіль», – зазначав речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко у день обрання запобіжного заходу Миколі Харківському.

Є людина, яка допитується та підозрюється у тому, що передала право керування автомобілем

Від того моменту батьків допитували у справі щодо ДТП. Саме у рамках цього провадження перевіряють факт «незаконного заволодіння транспортним засобом». Адже власницею авто є мати Миколи. На момент аварії вона перебувала у Німеччині. З собою забрала документи та ключі на автівку. Дублікат був лише у знайомого її сина – повнолітнього з водійським посвідченням. Він мав доправити на СТО «Інфініті» та згодом її забрати.

За словами представника батьків Миколи Харківського Олега Головкова, слідчі з’ясували особу цього товариша.

«Є людина, яка допитується та підозрюється у тому, що передала право керування автомобілем. Це товариш, який допомагав Миколі забрати авто від СТО, [він мав] відвезти на СТО, а назад він не став повертатися, а передав ключи та автівку Миколі», – повідомив Олег Головков Радіо Свобода.

Також відкрите провадження за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків. Підозру не пред’явлено, та допити батьків Миколи щодо виконання ними батьківських обов’язків були.

Чи є перспектива у цієї справи в суді, Олег Головков не впевнений. Каже, його підзахисні розуміють, що сталася трагедія. Готові за можливості компенсувати постраждалим збитки.

«Відповідальність має понести не лише Микола»

Загиблий водій «Шкоди Авео» – 58-річний Ігор Носов. Його рідні вже наступного дня після аварії почали шукати юридичних представників. Звернення на власній сторінці в інстаграмі розмістила донька загиблого, коли забирала тіло батька з моргу.

«Мій батько лежить тут тому, що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів. 16-річний хлопець, який почувається безкарним. Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації», – написала вона.

Та окрім покарання самого підозрюваного у вчиненні ДТП, постраждалі мають намір домогтися покарання і батьків.

Має бути перший показовий прецедент, аби інші задумалися та звернули увагу на те, як проводять час їх діти

«У мене немає сумнівів, що слідство збере необхідну базу та Микола Харківський понесе покарання. Та… є ще його батьки», – пише в одному з постів на власній сторінці у фейсбуці Ігор Черняк. Він є одним із захисників постраждалої сім’ї Носова, й висловлює упевненість, що захист підлітка робитиме все, щоб батьки Миколи Харківського не несли відповідальності.

«Саме тому важливо, аби слідство працювало і надалі. Та не просто працювало, а робило все по максимуму. Так, це може бути першим прецедентом в Україні. Має бути перший показовий прецедент, аби інші задумалися та звернули увагу на те, як проводять час їх діти», – зазначив він.

Позиція потерпілих незмінна – відповідальність за ДТП має понести Микола Харківський разом з батьками.