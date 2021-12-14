ДТП у Луцьку: підозрюваного підлітка взяли під домашній арешт

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному підлітку, який днями скоїв ДТП, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомило управління Нацполіції у Волинській області.

«Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження ) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що хлопцеві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

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ДТП у Луцьку сталася 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності. За даними поліції, тікаючи від екіпажу патрульних після вимоги про зупинку, 16-річний водій Renault Megane без прав на кермування наїхав на пішоходів на регульованому переході, а потім врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітній водій і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами. Внаслідок ДТП поранені шестеро людей, одна жінка у реанімації.

Встановлено, що водій і його пасажири навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища.