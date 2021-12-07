Безграмотність і безкарність. Через що стаються аварії в Україні?

Тринадцять людських життів забрало ДПТ на Чернігівщині, яке сталося вранці 7 грудня на Чернігівщині. Аварії, в яких гинуть люди, трапляються в Україні ледь не щодня. Які причини цього, і як запобігти втратам?

Невтішні цифри

За офіційною статистикою, щодня на українських автошляхах стаються майже п’ять сотень дорожньо-транспортних пригод, в яких травмуються або гинуть люди.

З початку цього року в Україні зафіксували близько 30 000 аварій, а це майже на 20% більше, ніж торік.

Внаслідок ДТП загинули 415 людей, 3696 отримали травми.

Більше ніж половина жертв аварій – це водії і пасажири автомобілів.

Причини ДТП

Те, що Україна перебуває на перших позиціях за кількістю смертельних ДТП у Європі, можна пояснити двома факторами, вважає президент громадської організації «Київ Автомобільний» Олексій Мкртчан.

Левова доля водіїв не знають правил дорожнього руху і їздять, як їм заманеться.

Водії легко уникають відповідальності за скоєне порушення.

Водії дозволяють собі обганяти, сідати п’яними за кермо

«Це основні причини, чому ми маємо велику кількість аварій. Водії дозволяють собі обганяти, сідати п’яними за кермо, вони не бояться «пролітати» на червоне світло. Але це вже наслідки цієї безкарності», – зазначає Олексій Мкртчан у коментарі Радіо Свобода.

За словами координаторки кампанії «За безпечні дороги» Олесі Холопік, в Україні є усі ризики, визнані ВООЗ як такі, що мають прямий зв’язок між аварією і тяжкістю її наслідків:

надмірна швидкість;

керування авто у стані алкогольного сп’яніння;

ігнорування ременя безпеки;

відсутність дитячих крісел;

розмова по телефону.

На думку експертів, ремені належать до пасивних заходів безпеки, але нехтування ними призводить до травм і летальних випадків. Щороку можна було б зберегти більше ніж 1000 життів, якби понад 90% водіїв і пасажирів користувалися ременями безпеки.

Де вихід?

В основі більшості ДТП лежить перевищення швидкості. Згідно зі статистикою, більше від половини усіх аварій стаються через цю причину, і насамперед зусилля треба спрямовувати на її обмеження.

«Після того, як на дорогах в місцях концентрації ДТП почали встановлювати камери, то кількість аварій, за різними підрахунками, скоротилась втроє, а то й вшестеро. Це корисна практика, яка стримує наших водіїв», – зазначає Олексій Мкртчан.

На дорогах нині спостерігається «епідемія ДТП», наголошує Олеся Холопік у розмові з Радіо Свобода. Але єдиної «пігулки», яка б врятувала ситуацію, не існує, потрібен комплексний підхід. Щоб зменшити смертність і травматизм на українських автошляхах, експерти радять:

Переглянути систему покарань за порушення правил дорожнього руху.

Варто запроваджувати накопичення штрафних балів і позбавляти водійських прав

«У нас штрафи за перевищення швидкості неспівмірні з тими наслідками, до яких ці порушення призводять. Можливо, варто запроваджувати накопичення штрафних балів і позбавляти водійських прав. Це буде більш ефективним запобіжником, ніж штрафи», – зауважує Олеся Холопік.

Розбудовувати безпечну інфраструктуру.

Запровадити вивчення ПДР у школах і дитячих садочках.

Розробляти систематичні інформаційно-просвітницькі та рекламні кампанії. Насамперед, з боку держави. В Україні надлишок розважального контенту, проте бракує візуальної інформації про трагічні наслідки нехтуванням правилами дорожнього руху.