На місці ракетного удару в Харкові рятувальні роботи призупинили, ліквідують пожежу – ДСНС

Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару, завданого російськими військами по центру Харкова у вівторок уранці, і гасять велику пожежу, що виникла під завалами.

«Рятувальники, які прибули до місця влучання, врятували трьох мешканців зруйнованого будинку. Під зруйнованими будівельними конструкціями виникла пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. Складність у її ліквідації полягала в неможливості вільного доступу до осередків горіння», –повідомили в управлінні ДСНС у Харківській області.

Щоб дістатися до осередків горіння, пожежникам доводилося розбирати зруйновані конструкції будинку. Після завершення пожежогасіння аварійно-рятувальні роботи продовжать, кажуть в ДСНС.

Армія РФ вранці у вівторок завдала удару по центру Харкова ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії. Одна ракета влучила в дах п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі міста, повністю зруйнувавши три поверхи. Друга ракета влучила у двір адмінбудівлі. Попередньо, ніхто не постраждав, але інформація уточнюється.

Раніше, у ніч на вівторок, російські війська завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова, загинула 73-річна жінка.