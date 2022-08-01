Обстріл Харкова: один з поранених помер в лікарні

Один з поранених внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Харкова помер в лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні», – написав він у телеграмі.



За його даними, один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі.



Крім Харкова, російські війська обстріляли область, зокрема Мерефу. Там пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури. поранень зазнав 42-річний охоронець. Також вночі противник завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.



Протягом доби російські війська обстрілювали Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони. В останньому загинув 54-річний чоловік.

Про обстріл Харкова із боку російських сил повідомляють практично щодня. У ніч на 31 липня російські військові з систем С-300 обстріляли Немишлянський район Харкова.