Влада повідомляє про удари по Харківщині

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив удари по Харкову.



«До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів», – написав він у телеграмі.



Раніше у соцмережах повідомили про звуки вибухів в Харкові.



Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.



Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.