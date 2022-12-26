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Влада повідомляє про удари по Харківщині

У соцмережах повідомили про звуки вибухів в Харкові. Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив удари по Харкову.

«До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомили про звуки вибухів в Харкові.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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