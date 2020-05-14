У Харкові підірвали банкомат – поліція

У Харкові невідомі підірвали банкомат, повідомляє місцева поліція.

За повідомленням, інцидент стався у ніч на 14 травня, ніхто не постраждав.

«Встановлено, що вибух стався у банкоматі, розташованому у міні-маркеті по вулиці Киргизькій. Поруч були розкидані касети та гроші номіналом 200 гривень», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

У квітні поліція повідомляла про зменшення кількості розбоїв і крадіжок в Україні в середньому на 35% у час карантину.