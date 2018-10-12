Насильство в поліції: суд узяв під варту ще двох силовиків

Червонозаводський районний суд Харкова визначив запобіжні заходи ще двом підозрюваним у застосуванні насильства до затриманого працівникам сектору патрульної поліції, які несли службу у метрополітені на станції «Південний вокзал» (ч.2 ст.365 КК України).

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі прокуратури Харківської області, обох взяли під варту в залі суду. Прокурор вимагав не визначати заставу обом підозрюваним, але суд задовольнив клопотання лише відносно одного (30-річного старшого сержанта). Іншому підозрюваному (35-річному старшому сержанту) суд визначив заставу у розмірі 140 тисяч гривень. Прокуратура планує подати на це рішення апеляцію.

Наприкінці вересня в рамках спільної спецоперації прокуратури області і управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України були затримані четверо працівників сектору патрульної поліції метрополітену. Їм інкримінується одержання неправомірної вигоди та перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 368 КК України). Одному з них суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а решту взяв під варту. Наразі на всі чотири запобіжні заходи подані апеляційні скарги. Прокуратура вимагає змінити домашній арешт на тримання під вартою, а адвокати підозрюваних наполягають на пом’якшенні запобіжних заходів.