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07 травня 2020, Київ 17:38
Новини | Події

У Харкові невідомі облили фарбою постамент Героям Небесної сотні – поліція

Поліцейські встановлюють обставини пошкодження постаменту Героям Небесної сотні у Харкові, повідомила у четвер пресслужба поліції.

«Повідомлення про те, що на майдані Героїв Небесної сотні невідомі облили білою фарбою постамент, надійшло до поліції 7 травня о 10:36. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основʼянського відділу поліції. Інформація внесена до Єдиного обліку», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що з’ясовують обставини події і шукають причетних.

Площа Героїв Небесної сотні в Харкові з’явилася в 2015 році замість площі на ім’я російського революціонера Миколи Руднєва.

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