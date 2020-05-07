У Харкові невідомі облили фарбою постамент Героям Небесної сотні – поліція

Поліцейські встановлюють обставини пошкодження постаменту Героям Небесної сотні у Харкові, повідомила у четвер пресслужба поліції.

«Повідомлення про те, що на майдані Героїв Небесної сотні невідомі облили білою фарбою постамент, надійшло до поліції 7 травня о 10:36. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основʼянського відділу поліції. Інформація внесена до Єдиного обліку», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що з’ясовують обставини події і шукають причетних.

Площа Героїв Небесної сотні в Харкові з’явилася в 2015 році замість площі на ім’я російського революціонера Миколи Руднєва.