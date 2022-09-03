За добу на Харківщині через обстріли військ РФ госпіталізовані 6 людей – влада

Минулої доби російські російські війська обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області, є постраждалі серед цивільних, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом доби госпіталізували 6 осіб: Ізюмський район – 2 чоловіків (52 та 32 років), Харківський – жінку (62 роки), чоловіків (63 та 48 років). 46-річного чоловіка було госпіталізовано у Богодухівському районі. Стан постраждалих – середній», – написав Синєгубов у Telegram.

За його даними, у Богодухівському районі через російські обстріли сталися пожежі у приватних будинках та господарських спорудах. Інтенсивні обстріли спровокували також пожежі у Дергачівській та Циркунівській громадах Харківського району.

Крім того, в ніч на суботу армія РФ завдала удару з комплексу ЗРК С-300 по Новобаварському району Харкова. Ракета влучила в землю поряд із адмінбудівлею школи, ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок поблизу, постраждалих немає.

В Офісі генпрокурора додали, що внаслідок обстрілу утворилася воронка розміром 10 на 10,5 метрів та глибиною понад 3,5 метри. За попередньою інформацією, ракету було запущено з території Бєлгородської області РФ.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.