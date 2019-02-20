Проти мерії Харкова відкрили справу через відмову виконувати рішення суду про тарифи на проїзд

Проти мерії Харкова відкрили кримінальне провадження через відмову виконувати рішення суду зупинити підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

Провадження відкрите за частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення службовими особами).

Заступник мера Харкова з питань інфраструктури Євген Водовозов назвав рішення суду «політичним». За його словами, відбулася «підміна понять роз’яснень Державної регуляторної служби».

«У законі прописано, що саме цей орган дає роз’яснення до закону, а в нас є їхнє роз’яснення, що ми вчинили правильно», – сказав Водовозов.

Він додав, що неможливо в короткий термін виконати рішення суду й скасувати дію нових тарифів.

19 лютого суд зупинив рішення виконкому мерії про підвищення вартості проїзду в метро до 8 гривень і про підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах до 6 гривень.

За словами активістів «Харківського антикорупційного центру», з моменту оголошення ухвали 19 лютого вартість проїзду в метро Харкова знову має складати 5 гривень, у трамваях і тролейбусах – 4 гривні.