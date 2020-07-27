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27 липня 2020, Київ 19:26
Новини | Події

У Харкові четверо комунальників загинули, отруївшись газами у колекторі

Рятувальники дістали тіла загиблих на поверхню

У Харкові від отруйних газів у колекторі загинули четверо місцевих комунальників – троє чоловіків та одна жінка. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Надзвичайна подія сталася 27 липня о 14:21 на проспекті Гагаріна, 354 Основ’янського району міста Харкова під час проведення дренажних робіт. За попередніми даними, робітники спустилися до колектору без засобів захисту та отруїлися парами газів», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники у спеціальному спорядженні підняли тіла загиблих на поверхню.

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