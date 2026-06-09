Двоє жителів Харківщини поранені через підрив на вибухівці – ДСНС

Ще двоє цивільних підірвалися на вибуховому пристрої, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 9 червня.

Це сталося сьогодні вранці в Богодухівському районі поблизу села Лютівка Золочівської громади. За попередніми даними, 26-річний чоловік та 34-річна жінка рухалися на мотоциклі біля кладовища, коли стався вибух.

«Внаслідок детонації обидва постраждалих отримали вибухові травми та осколкові поранення. Наразі вони госпіталізовані до лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога», – додає ДСНС.

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Служба наголошує, що деокуповані й прифронтові території Харківщини залишаються небезпечними через високу мінну загрозу, і закликає місцевих жителів не пересуватися незнайомими маршрутами, уникати узбіч, доріг біля кладовищ, лісосмуг і необстежених ділянок місцевості.

Поліція, зокрема, щороку закликає жителів прифронтових територій утриматися від відвідування кладовищ під час поминальних днів.

За приблизними підрахунками, в Україні заміновані 137 тисяч кілометрів – це 23% території країни. Раніше окуповані території та райони, де велися бої, всіяні мінами, українські рятувальники постійно проводять операції з розмінування від мін та боєприпасів.