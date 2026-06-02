На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації – влада

Рада оборони Харківської області з огляду на безпекову ситуацію й системні російські обстріли ухвалила рішення розширити зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними ОВА, йдеться про сім населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів і села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.

«Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини і 311 маломобільних людей. Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями і благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені й відпрацьовані», – написав він у телеграмі, закликавши людей евакуюватися.

Минулого місяця в ОВА повідомили про евакуаційну операцію, у межах якої із Золочівського і Великобурлуцького напрямків на Харківщині вдалося вивезти 17 людей, серед яких – двоє дітей віком 5 і 16 років.

Харківщина, яка межує з Росією, регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. На частині території області тривають бої.