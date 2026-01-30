ОВА: на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми із семи сіл

На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми із семи сіл, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов після засідання Ради оборони Харківської області.



За його словами, було ухвалено рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке.



На сьогодні, за останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей.



Голова ОВА заявив, що передбачені місця тимчасового проживання людей, евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.

