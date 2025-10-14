ОВА: На Харківщині розширюють зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми – стосується 40 населених пунктів

Влада Харківщини розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району.

Як повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації, відповідне рішення Рада оборони області ухвалила через загострення безпекової ситуації ухвалили на Куп’янському напрямку.

За цим рішенням, родини із дітьми примусово евакуюватимуть з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської територіальних громад.

Загалом планують вивезти в більш безпечні місця 601 дитину – це 409 сімей.

У жовтні 2024 року на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ. Тоді голова ОВА Олег Синєгубов інформував, що в Куп’янському районі від деяких населених пунктів до лінії фронту лише близько 4 кілометрів.

У червні влада Харківщини оголосила обов’язкову евакуацію ще з семи населених пунктів Куп’янського району.

Місто Куп’янськ на Харківщині перебуває під контролем Збройних сил України, однак, за даними місцевої влади, ситуація там є критичною. Як повідомляв керівник Куп’янської МВА Андрій Беседін, станом на 18 вересня у громаді залишалися 1740 місцевих жителів, у Куп’янську – 734 людей.

У вересні були повідомлення, що сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб до міста, вони маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації.

На початку повномасштабного вторгнення сили РФ вже окуповували Куп’янськ. Але у вересні 2022 року місто було звільнене від російських військ.



