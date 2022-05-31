На Харківщині «холодноярці» з «Ігли» збили російський гелікоптер Ка-52 – 93-я бригада

На Харківщині біля Ізюму українські військові з 93-ої бригади «Холодний Яр» сьогодні збили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє пресслужба бригади у фейсбук.

«По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК «Ігла», – розповів військовослужбовець бригади.

30 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська для авіаційної підтримки своїх підрозділів у районі на північ від Ізюма Харківської області утримують у готовності до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52.

За даними Генштабу, станом на ранок 31 травня Росія втратила, серед іншого, 208 літаків та 174 гелікоптери.