П’​​ятеро цивільних людей поранені на Харківщині за добу – ОВА

На Харківщині минулої доби постраждали п’ятеро цивільних людей: четверо з них були поранені через обстріли російських військ, один – підірвався на невідомому вибуховому предметі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, загарбники обстрілювали прикордонні й прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, зокрема, під вогнем були Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» села Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали троє чоловіків – 50, 51 і 23 років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя», – написав Синєгубов у телеграмі.

Крім того, за його словами, вчора біля села Лук’янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався 28-річний тракторист. Його шпиталізували.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.