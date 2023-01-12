Дві літні людини поранені на Харківщині через обстріли військ РФ – прокуратура

Внаслідок російських обстрілів Куп’янська та смт Дворічна в Харківській області в четвер поранень зазнали двоє мирних жителів.

«Близько 9-ї ранку окупанти обстріляли смт Дворічна: дістав поранень 68-річний чоловік. Цього самого дня близько 13:30 російські військові здійснили мінометний обстріл житлового кварталу в м. Куп’янськ. Унаслідок збройної агресії РФ травмовано 76-річного чоловіка», – повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

Повідомляється, що слідчі провели першочергові слідчі дії та зафіксували наслідки обстрілів.

За фактами розпочато досудові розслідування за статтею про «порушення законів і звичаїв війни».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.