У середу на Харківщині через російські обстріли загинули 7 людей – Синєгубов

Упродовж дня, 22 червня, російські війська продовжували обстріли житлових районів Харкова та області, через що знову є жертви серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«У селі Пришиб Ізюмського району загинули п’ять цивільних жінок... У Чугуєві двоє мирних людей загинули, четверо зазнали поранень», – написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова поранень зазнали четверо людей, у Балаклії та Тихопіллі – загалом двоє.

Синєгубов також повідомив, що в Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу, відтак загальна кількість загиблих після цього обстрілу збільшилася до трьох людей.

Голова Харківської ОВА вкотре закликав жителів регіону до максимальної обережності, попросив не перебувати на вулиці без нагальної потреби та при сигналах тривоги ховатися в укриття.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку армія РФ веде бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону. Повідомлялося, що російські війська здійснили артилерійські обстріли в районі Харкова, Байрака, Перемоги, Коробочкиного, Шевелівки, Рубіжного, Леб’яжевого, Мосьпанового, Шестакового, Петрівки, Руської Лозової, Хрестища, Кулиничів, Уди, Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Ртищівки та Печеніг.