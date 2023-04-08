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Війська РФ обстріляли Харківщину: дві людини загинули, одна – постраждала

Наслідки обстрілів, Дворічна, Харківська область, 6 січня 2023 року

Двоє людей загинули, одна – була поранена внаслідок російських обстрілів на Харківщині 8 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп’янського району. Є жертви і постраждалі. Сьогодні внаслідок обстрілу селища Дворічна, на жаль, загинули двоє чоловіків – 65 та 34 років. Крім того, в селі Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу», – написав Синєгубов у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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