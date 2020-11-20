Масове отруєння на Харківщині: кількість хворих зросла до 43

Станом на 20 листопада кількість хворих через отруєння у Дергацівському ліцеї збільшилася до 43. Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Раніше повідомлялося про отруєння 37 учнів ліцею.

«Всі захворілі мають легку форму перебігу захворювання та перебувають на амбулаторному лікуванні. З метою активного виявлення хворих фахівцями Дергачівської міжрайонної філії нашої установи спільно з медичним працівниками КНП «ЦПМСД Дергачівського району» Дергачівської районної ради проводяться подвірні обходи та огляди контактних дітей. Встановлено медичне спостереження за контактними. З метою етіологічної розшифровки захворювання та встановлення заключного діагнозу хворим проведено бактеріологічне обстеження 18 дітей та 4 працівників харчоблоку», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що лабораторні дослідження взятих проб продовжується, протиепідемічні заходи тривають.

Що стало причиною отруєння, поки не повідомляється.