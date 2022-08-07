Через міни військ РФ на Харківщині постраждали двоє мирних жителів – Синєгубов

За минулу добу в Харківській області дві людини зазнали поранень унаслідок здійснених військами РФ мінувань і, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували двох людей – 16-річного хлопця і 83-річного чоловіка в Чугуївському районі. Обидва постраждали від мінувань», – написав Синєгубов у Telegram.

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, серед яких Лозовеньки, Подвірки, Нікополь, Карасівка, Золочів, Коробочкине, Безруки, Грушуваха.

«Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали 12 фактів руйнувань житла та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж... Пошкодження отримали приватні будинки, гараж, господарські будівлі, приміщення підприємств, палали поля з пшеницею загальною площею близько 25 га», – повідомили в поліції Харківщини.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільні будівлі та мирних жителів в Україні.