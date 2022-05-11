Через російські обстріли Харківщини загинула людина, знищений склад – місцева влада

На Харківщині російські війська обстріляли територію Лозівської громади, внаслідок чого одна людина загинула, повідомив голова громади Сергій Зеленський.



«Сьогодні трагічний день був для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів був вщент знищений склад сільгосппродукції на території громади. Одна людина загинула», – сказав він у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.



За його словами, наразі на території Лозівської громади наземної небезпеки немає, але зберігається ракетна небезпека.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.