Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Через російські обстріли Харківщини загинула людина, знищений склад – місцева влада

Наразі на території Лозівської громади зберігається ракетна небезпека. Ілюстративне фото

На Харківщині російські війська обстріляли територію Лозівської громади, внаслідок чого одна людина загинула, повідомив голова громади Сергій Зеленський.

«Сьогодні трагічний день був для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів був вщент знищений склад сільгосппродукції на території громади. Одна людина загинула», – сказав він у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

За його словами, наразі на території Лозівської громади наземної небезпеки немає, але зберігається ракетна небезпека.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG