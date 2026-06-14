Росія вдарила по залізниці в Лозовій: зазнали травм машиніст і його помічник – Мінрозвитку

У неділю вранці, 14 червня, армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Харківської області, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

«Ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини. Сьогодні вранці внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви», – йдеться в повідомленні міністерства.

За даними відомства, травм зазнали машиніст та помічник машиніста. Обом надали необхідну медичну допомогу.

«Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення», – наголосили у міністерстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.