ОВА: у Херсоні через російські атаки загинула людина, ще одна – поранена

У Херсоні через російські атаки загинула людина, ще одна – поранена, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Орієнтовно о 16:40 російські військові атакували з БпЛА цивільного у Дніпровському районі Херсона. Постраждав 43-річний чоловік. В нього – мінно-вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, сьогодні внаслідок російської атаки травми, несумісні з життям, дістала 87-річна жителька Херсона.

Як повідомляла місцева влада, минулої доби через російську агресію загинули дві людини, ще вісім – зазнали поранень.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



